Lojas do Walmart passarão a se chamar Big nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (18/12), o projeto de reestruturação da rede Walmart chega ao Distrito Federal, as lojas passarão a se chamar Big, com reinauguração das unidades Águas Claras e Sia Sul. Além do novo nome, também haverá mudanças com maiores investimentos nos formatos cash & carry, com o Maxxi Atacado, e clube de compras, como Sam’s Clube.

Após diversas pesquisas e análises para definição da bandeira das lojas, o Grupo Big escolheu por marcas regionais que resgatam vínculos emocionais para com os clientes. Até meados de julho de 2020, todas as lojas Walmart serão transformadas e adotarão a bandeira Big. Os investimentos no novo formato fazem parte do R$ 1,2 bilhão projetado pelo grupo para os próximos 18 meses.

