PM recupera carro roubado e prende quatro assaltantes, em Águas Claras

Quatro homens foram presos após roubarem um carro, na Colônia Agrícola Águas Claras, na noite desta sexta-feira (5) por volta das 20h. A Polícia Militar conseguiu recuperar todos os pertences e deter os criminosos.

Roubado pelos criminosos às 14h em Águas Claras, os policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP 35) estavam em patrulhamento nas ruas da Cidade Estrutural, quando foram alertados sobre um veículo Toyota Corolla que havia sido roubado em Águas Claras e estava em direção ao Guará – 10km de distância de Águas Claras.

Ao perceber a presença dos policiais no Guará Park, os criminosos fugiram em alta velocidade e, após, jogaram um objeto pela janela do veículo roubado para atrapalhar a perseguição. Fugindo em direção a Colônia Agrícola, os criminosos perderam o controle após bater com o veículo no meio fio, na chácara 42.

Os criminosos tentarem fugir a pé do local, mas as equipes da PM conseguiram interceptar e prender os quatro homens. A ação contou com o apoio de um helicóptero.

Com eles, foi apreendido uma arma de brinquedo. Os quatro detidos já haviam várias passagens por direção perigosa, receptação, roubo, uso e porte de drogas, dano e adulteração de veículos. Um deles é adolescente e foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Os demais foram conduzidos à 1ª Delegacia da Asa Sul para registro da ocorrência e restituição do veículo.

A operação também contou com apoio do GTOP 24, RP3923, BAVOP e o BPCÃES.

VÍDEO DA OPERAÇÃO DOS POLICIAIS

