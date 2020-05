//PCDF investiga empresário de Águas Claras líder de grupo de roubo a banco

José Carlos Lacerda, 40 anos, comandava grupo que atacou pelo menos quatro instituições ao redor do país e faturou cerca de R$ 3 milhões

O mentor de uma série de roubos milionários contra agências bancárias nos últimos dois anos, em vários estados do país, e que faturou R$ 3 milhões com os assaltos é um empresário conhecido no Distrito Federal. A Polícia Civil (PCDF) deflagrou operação nas primeiras horas desta segunda-feira (25/05) para prender José Carlos Lacerda Estevam Leite, 40 anos, proprietário do maior lava a jato de Águas Claras.

O estabelecimento era usado para lavar o dinheiro faturado com os ataques. A segunda fase da Operação Sentinela cumpre sete mandados de prisão e dez de busca e apreensão, em Águas Claras, Ceilândia, Taguatinga e na cidade de Joinville, em Santa Catarina.

De acordo com as investigações da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF), José Carlos procurava levar uma vida acima de qualquer suspeita e dividia o tempo entre tocar os negócios – sempre ligados ao setor automotivo – e planejar assaltos cinematográficos contra instituições bancárias.

O criminoso, segundo as apurações da Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri), recrutava assaltantes de vários estados, definia a função de cada um e organizava o setor operacional e de logística de cada ataque. O empresário, segundo a PCDF, é o líder da organização criminosa especializada em roubos a bancos desarticulada na primeira fase da Operação Sentinela, em 4 de maio.

Aquela ação desmantelou um grupo que agia entranhado na sede do Banco do Brasil, uma das maiores instituições financeiras do país. Na operação, cinco funcionários terceirizados do banco foram presos. Todos desabilitavam sistemas de alarme e facilitavam ataques a cofres do banco em todo o país.

Laranjas

Os policiais cumprem mandados de prisão contra o empresário, o filho dele e cinco funcionários das empresas de José Carlos. Todos os presos cediam os nomes para o registro de empresas e veículos usados na lavagem do dinheiro.

O lava a jato, famoso por tratar da estética de Ferraris, Porsches e outros veículos de luxo, também é registrado no nome de um funcionário e não do empresário especializado em planejar roubos a bancos.

Os investigadores da DRF identificaram que José Carlos recrutou um grupo de arrombadores de cofres em Joinville (SC), responsável pela abertura dos cofres. Os policiais cumpriram a prisão de um deles na cidade catarinense.

O suspeito foi trazido para o DF em um avião da corporação pelos investigadores da DRF. Com o suspeito foi apreendida uma pistola austríaca da marca Glock.

As apurações vincularam José Carlos e os comparsas a pelo menos quatro assaltos cometidos contra agência bancárias. A primeira delas ocorreu na cidade baiana de Teixeira de Freitas, em 29 de novembro do ano passado.

Durante o furto, os criminosos levaram R$ 1.114.748,40. Já o segundo ataque ocorreu na região sul do país, na agência da Zona Industrial de Tupy, em Joinville, em 14 de abril deste ano. Na ocasião, três criminosos foram presos e outro morreu em confronto com a polícia.

O terceiro ataque ocorreu em uma agência bancária na cidade de Borba, no Amazonas, em 18 de abril deste ano. O último foi registrado em uma agência bancária de Anápolis, em Goiás, em 25 de abril deste ano, em plena pandemia do coronavírus, quando foi furtada a quantia de R$ 924 mil.

Fonte: Metrópoles

