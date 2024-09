Jovem talento do Xadrez é morador de Águas Claras

Luigy Lira de Siqueira, de apenas 17 anos, se destaca como uma das grandes promessas do xadrez no Distrito Federal. O morador de Águas Claras, começou sua jornada no esporte ainda criança, inspirado por amigos e pela presença do xadrez em seu colégio.

“Eu comecei quando tinha sete anos, fui na casa de um amigo e ele me ensinou. Mais tarde, aos nove, no colégio, comecei a levar mais a sério”, lembra Luigy

O ambiente escolar foi fundamental em seu desenvolvimento. Participando de torneios locais, ele foi ganhando destaque até que, em 2017, com apenas 10 anos, conquistou o título de Campeão Brasileiro na categoria sub-10.

Principais conquistas

Com um vasto currículo de títulos, Luigy se consolidou como um dos principais enxadristas jovens do DF. Entre suas principais conquistas, destaca-se o título de Vice-campeão Sul-Americano em 2017 e o reconhecimento como Candidato a Mestre pela Federação Internacional de Xadrez (FIDE).

Além disso, Luigy coleciona vitórias em campeonatos regionais e nacionais, incluindo o Campeonato Brasileiro Escolar de 2018 e o Campeonato Brasiliense de Blitz de 2021. Sua trajetória internacional também é marcada por grandes feitos, como o 9º lugar no U20 Pan-American Chess Championship em 2023 e sua participação no prestigioso Floripa Chess Open.

O impacto do xadrez na vida

Para Luigy, o xadrez vai além do esporte. Ele acredita que o jogo traz inúmeros benefícios, especialmente para o desenvolvimento cognitivo.

“Xadrez é estudo, é disciplina. Aumenta sua lógica, melhora a concentração e até ajuda em matérias como matemática e física”, afirma.

Sobre a exigência mental do xadrez, ele comenta:

“Quando você joga, não é só mover peças. Você pensa em vários lances à frente, e a precisão é tudo. A diferença entre uma boa jogada e uma excelente jogada pode mudar o rumo da partida”.

Hoje, Luigy é aluno do colégio Objetivo de Águas Claras, e foi chamado para estudar na unidade justamente por conta da modalidade

O futuro

Com apenas 17 anos, Luigy continua se dedicando ao esporte e já planeja grandes conquistas futuras. Recentemente, foi campeão da Seletiva Distrital dos Jogos Escolares Brasileiros sub-18 em 2024, o que lhe garantiu uma vaga no Mundial Escolar no Bahrein.

Luigy acredita que o futuro do xadrez no Brasil é promissor, especialmente com o aumento do interesse nas escolas.

“Hoje em dia, com a internet, qualquer um pode aprender xadrez. O site chess.com é ótimo para quem busca aprender e também para que já é habituado ao jogo.”

Luigy segue determinado, levando o nome de Águas Claras e do Brasil a cada competição, com o objetivo de alcançar ainda mais títulos e inspirar outros jovens a se envolverem com o esporte.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece em nossa cidade!

Para participar de algum grupo de WhatsApp do DFÁguasClaras, é só clicar no link https://www.dfaguasclaras.com.br/links-whatsapp/

Além disso, participe do canal no Telegram de notícias e bastidores – https://t.me/dfaguasclaras

Grupo DFÁguasClaras no Telegram. Envie e-mail solicitando o acesso: escritoriodfac@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

Nos siga nas nossas redes sociais:

Instagram: @dfaguasclaras

Twitter: @DFAguasClaras

TikTok: https://www.tiktok.com/@dfaguasclaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA



Youtube: https://www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.