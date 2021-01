Detran-DF realiza operação para coibir estacionamento irregular em Águas Claras

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizou, ao longo da última semana, diversas ações de fiscalização para coibir estacionamento irregular nas vias de Águas Claras. Na sexta-feira (15), pelo menos 49 condutores foram autuados somente na Avenida Parque Águas Claras, mas somando os registros realizados desde a quinta-feira, o número é de cerca de 120 infrações.

O artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que pontua as situações a serem consideradas como estacionamento irregular, possui 20 incisos, e as infrações variam de natureza leve a gravíssima podendo o órgão de trânsito, em alguns casos, proceder com a remoção do veículo.

Para o coordenador de fiscalização da região oeste, Glauber Peixoto, estacionar irregularmente atrapalha o trânsito de modo geral: “o condutor tem que ter consciência de que as vagas próximas às entradas das residências e dos estabelecimentos comerciais são destinadas a quem realmente precisa. Além disso, parar ou estacionar o carro em local proibido atrasa, prejudica a fluidez e pode até mesmo impedir o socorro de pessoas que estejam em situações de emergência, destacou Glauber”.

*Informações Detran

