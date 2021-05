Parque de Águas Claras sofre com falta de iluminação pública à noite

Por Pablo Giovanni | Foto: WikiPédia/Divulgação

26/05/2021 10:39, atualizado às 10:41 de 26/05/2021

Na reta final de mandato, o ex-governador Rodrigo Rollemberg (PSB) em 2018, entregou a nova área do parque de Águas Claras. Porém, com mais de 31 hectares de extensão, a iluminação do parque não está funcionando como deveria, segundo moradores e comerciantes, assustando aos frequentadores com vários relatos de assaltos, seja da nova área ou no antigo formato de expansão do parque.

Nos postes existem as lâmpadas, mas sem funcionamento, deixando escuridão quase total. Em alguns trechos, não há sequer iluminação, deixando o parque às escuras.

“Acho ruim, mas não por falta de pontos de luz, mas porque alguns são muito fracos e outros nem ligados estão. Fui passear com a minha esposa e filho no final da tarde, próximo ao Lago e não ligaram a iluminação com o início da noite”, afirmou o morador Fernando Zucatto.

“Muito ruim, quando tem iluminação, ainda é muito fraco. Semana passada fui lá e tinha 2 lugares completamente escuro. Não sei o que tinha acontecido”, disse a moradora Dani Galvão.

Com o novo espaço, a moradora Alice sugeriu a poda de árvores. “Alguns trechos são bem ruins de noite. A poda de árvores, em alguns lugares, iria melhorar bastante para os frequentadores”, disse.

O que diz a Neoenergia

Por meio de nota, a Neoenergia (antiga CEB) afirmou que sobre a área do parque que não existe infraestrutura de Iluminação Pública (IP), a companhia diz aguardar disponibilidade financeira para que possa ser implantado o projeto de iluminação no parque.

Sobre os espaços já com lâmpadas, mas sem funcionamento, a Neoenergia informou que encaminhou uma equipe de manutenção para verificar a iluminação, e afirmou que as equipes atuam por 24 horas e os chamados podem ser abertos na central da companhia, através do número 116 – opção 4.

Procurado o Ibram

O Instituto Brasília Ambiental – responsável pelo parque – afirmou que encaminhou à Secretaria de Obras do DF, consequentemente à Neoenergia, a solicitação de instalação de novos postes, readequando total a antiga iluminação.

Sobre a segurança do parque, o instituto afirmou que “um vigilante patrimonial realiza rondas motorizadas, periodicamente, em todo o perímetro de coopervias e ciclovias”. De acordo com o Ibram, o vigilante não possui competência para prestar segurança ao público, “mas apenas a presença do funcionário já inibe a ação dos meliantes”. “Não possuímos registros recentes de assaltos no parque”, conclui a nota.

