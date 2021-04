Veja locais para vacinação contra Covid-19 em idosos no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Egberto Nogueira/Divulgação

21/04/2021 20:24, atualizado às 20:25 de 21/04/2021

Nos grupos e bate-papos, surgem muitas dúvidas dos locais de vacinação no DF. Portanto, a equipe do DFÁguasClaras mapeou na capital federal e neste post, esclarecemos como será feito a vacinação na capital, com locais de vacinação e público-alvo da imunização no DF.

Para a vacinação de idosos com 64 anos ou mais, são disponibilizadas 31 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), com funcionamento das 8h às 17h. Os locais são:

UBS 2 Asa Norte; UBS 1 Asa Sul; UBS 2 Cruzeiro; UBS 1 Lago Norte; UBS 1 Candangolândia; UBS 1 Guará; UBS 2 Guará; UBS 3 Guará; UBS 4 Guará; UBS 2 Estrutural; UBS 1 Núcleo Bandeirante; UBS 1 Riacho Fundo II; UBS 2 Riacho Fundo II; UBS 1 Brazlândia; UBS 3 Ceilândia; UBS 7 Ceilândia; UBS 16 Ceilândia; UBS 17 Ceilândia; UBS 1 Gama; UBS 3 Gama; UBS 5 Gama; UBS 2 Santa Maria; UBS 3 Recanto das Emas; UBS 2 Samambaia; UBS 1 Taguatinga; UBS 5 Taguatinga; UBS 5 de Planaltina – Arapoanga; UBS 1 Sobradinho I; UBS 2 Sobradinho II; UBS 7 de Samambaia; e UBS 1 Riacho Fundo I.

Além das UBSs, a Secretaria de Saúde disponibiliza mais pontos de vacinação, como postos de sistema drive-thrus. Veja os locais:

Policlínica Lago Sul; UBS 2 Guará; UBS 5 Ceilândia, UBS 1 Riacho Fundo 1; UBS 5 de Planaltina – Arapoanga; UBS 1 Sobradinho I, UBS 2 Sobradinho II, Parque da Cidade, Shopping Iguatemi; FACULDADE UNIEURO, EM ÁGUAS CLARAS; Centro de Práticas Sustentáveis do Jardim Botânico; Estacionamento do Estádio Bezerrão; Administração Regional de Samambaia; e UBS 7 de Santa Maria.

Outros locais de vacinação, como na Igreja Assembleia de Deus (Santa Maria); Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida (Planaltina); Praça dos Direitos (Itapoã); Espaço Céu das Artes (Recanto das Emas); e Praça dos Direitos (Ceilândia) também estão aplicando a vacina contra a Covid-19.

