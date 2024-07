Grupo sonegava impostos se passando por empresa de plano de saúde

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã desta sexta-feira (26) desmantelou um esquema de sonegação fiscal, onde o grupo usava empresas de fachada, principalmente na área da saúde. A dívida fiscal acumulada ultrapassa R$ 26 milhões.

Segundo a PCDF, os suspeitos usaram cinco empresas de fachada para ocultar o crime. Quatro delas eram prestadoras de serviços de saúde e uma era uma empresa de contabilidade. Os envolvidos também utilizaram funcionários “laranjas” para esconder os verdadeiros donos do esquema.

Os investigados enfrentam acusações de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. As penas podem chegar a 28 anos de prisão em caso de condenação.

A operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão em Lago Sul, Park Sul, Águas Claras e Gama. O grupo usou a operadora de plano de saúde, cujo nome não foi divulgado, para evitar o pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). A dívida com o Governo do Distrito Federal (GDF) é de R$ 26.696.864,18. A operadora teve suspensões pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e teve sua falência decretada.

A investigação revelou que o grupo atuava no Distrito Federal desde 2017.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de WhatsApp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie e-mail solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast: https://www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.