Satélites da SpaceX foram vistos no céu de Águas Claras; veja

Por Pablo Giovanni | Foto: Divulgação

20/05/2021 19:29, atualizado às 19:35 de 20/05/2021

O “trem de satélites” da empresa Space X foi visto, às 18h45 na tarde da última quarta-feira (3), por moradores de Águas Claras. O astrofotógrafo Leo Caldas registrou o momento

O fenômeno, registrado através das lentes do astrofotógrafo Leo Caldas, é chamado de “Starlink”, lançado pelo CEO da Tesla Motors e SpaceX, Elon Musk – terceira pessoa mais rica do mundo. Segundo a SpaceX, os satélites lançados no céu pela empresa é capaz de oferecer internet de banda larga, via satélite, para vários pontos do planeta.

“Quando esses satélites são lançados, eles ficam quase em fila indiana durante um tempo, até eles se espalharem e atingirem a órbita prevista para cada um deles”, contou Leo Caldas, em contato ao portal de notícias Metrópoles.

Além do Distrito Federal, moradores de Juiz de Fora e Belo Horizonte, em Minas Gerais, e no litoral de São Paulo flagraram o fenômeno no país.

Próximos fenômenos

Segundo calendário astronômico, a previsão é que tenha novos fenômenos no céu de Brasília. Eclipses e chuvas de meteoros poderão ser registradas na capital federal. Veja:

26 de maio: Eclipse penumbral lunar

26 de maio: lua cheia das “flores”;

27 de julho: chuva de meteoros Aquarídeos delta

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.