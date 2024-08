Fumaça assusta moradores de todo o DF

No último domingo(25) e nesta segunda(26), boa parte do DF amanheceu encoberto de fumaça, consequência de queimadas aqui e também de incêndios no interior de São Paulo, em mais de 21 cidades.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram 93 ocorrências de incêndio no sábado e 110 no domingo, totalizando 203 focos de incêndio apenas no DF. 284 hectares de terra foram comprometidos pelas chamas, isso representa quase 400 campos de futebol.

Vento e alta pressão agravam situação

Os bombeiros explicam que a mudança de cerca de 180º na direção do vento trouxe a fumaça para o Distrito Federal. Além disso, um sistema de alta pressão impede que a fumaça se dissipe. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforça que, além dos incêndios em São Paulo, queimadas em áreas próximas e em outras partes do país, juntamente com o tempo seco e a baixa umidade, estão intensificando o problema.

Incêndios em vegetação e a dificuldade do combate

O Corpo de Bombeiros alerta a importância de acionar a corporação imediatamente em casos de incêndio em vegetação.

“Não tente apagar as chamas por conta própria, ligue para a nossa equipe, não vale apena correr o risco se aproximando do fogo. Hoje o CBMDF conta com 25 quarteis espalhados pelo DF e busca atender todas as ocorrências na maior velocidade possível. Assim, sempre que necessário, ligue 193.” aponta o Aspirante Ventura do CBMDF.

Cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde

Neste período de queimadas, cuidados são necessários para evitar problemas de saúde:

Aumentar a ingestão de água e líquidos para proteger o sistema respiratório;

Reduzir o tempo de exposição à fumaça, mantendo ambientes ventilados ou com purificadores de ar;

Manter portas e janelas fechadas para evitar entrada de partículas;

Evitar atividades físicas entre 12h e 16h, quando a poluição é mais intensa;

Utilizar máscaras ou lenços para proteger nariz e boca;

Ter cuidado especial com crianças, idosos e gestantes.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece em nossa cidade!

Para participar de algum grupo de WhatsApp do DFÁguasClaras, é só clicar no link https://www.dfaguasclaras.com.br/links-whatsapp/

Além disso, participe do canal no Telegram de notícias e bastidores – https://t.me/dfaguasclaras

Grupo DFÁguasClaras no Telegram. Envie e-mail solicitando o acesso: escritoriodfac@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

Nos siga nas nossas redes sociais:

Instagram: @dfaguasclaras

Twitter: @DFAguasClaras

TikTok: https://www.tiktok.com/@dfaguasclaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA



Youtube: https://www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.