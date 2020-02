UBSs recadastram famílias de usuários de Águas Claras

Equipes de Saúde da Família das regiões administrativas de Águas Claras, Taguatinga e Vicente Pires estão percorrendo residências para o recadastramento das famílias no Sistema Único de Saúde. O objetivo é aumentar o número de cadastrados e atualizar os já existentes. Os profissionais também fazem perguntas sobre as condições de saúde dos moradores e fatores de risco.

A ação do recadastramento foi intensificada no mês de janeiro devido a mudanças no financiamento da Atenção Primária à Saúde, que passou a ter como um dos critérios a população cadastrada. Ao receber a visita, o morador deve pedir a identificação do profissional que deverá apresentar o seu crachá funcional.

A coleta de dados também faz parte do movimento do Planifica SUS, que visa implantar uma metodologia para otimizar os fluxos promovendo mudanças nos processos de trabalho nas Unidades Básicas de Saúde junto dos atendimentos ambulatoriais e laboratoriais da região.

O resultado esperado é atendimento mais humanizado e acolhedor, resolutivo e de qualidade. O Planifica é um programa do Ministério da Saúde e está sendo implantado em todo o território nacional.

* Com informações da Secretaria de Saúde/DF

