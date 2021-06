Moradores de Arniqueira manifestam contra altos preços de compra de imóveis na regularização

Por Pablo Giovanni | Foto: AMAAR/Divulgação

18/06/2021 22:23, atualizado às 22:30 de 18/06/2021

Com cerca de 45 mil moradores, um dos acontecimentos mais importantes da regularização fundiária em Arniqueira avança mais uma etapa nesta sexta-feira (18). Iniciada em maio passado, a região administrativa possui cerca de 8 mil lotes irregulares, segundo o GDF. O primeiro edital de chamamento de venda direita contemplou 300 imóveis localizados na chamada URB 005, os antigos conjuntos 5 e 6. No entanto, a política de preços adotada pelo Governo do Distrito Federal não vem agradando aos moradores da cidade, que cobram preços justos e a não “especulação imobiliária”.

“O GDF não fez nada, pelo contrário, com total falta de transparência, de forma arbitrária e desrespeitosa com os moradores de Arniqueira, o governo e a administração estão se aproveitando da pandemia para implantar terror na cidade, ameaçando tomar as casas de quem construiu Arniqueira”, afirmou Dataniel Duarte, presidente da Associação de Moradores de Arniqueira, em contato com o jornalista Pablo Giovanni, do DFÁguasClaras. “Defendemos a regularização, mas com preços justos”, conclui.

Sobre o valor de mercado dos imóveis, em contato com o jornalista Pablo Giovanni, do DFÁguasClaras, a Terracap afirma que “de acordo com a Lei 13.465, de 2017, a infraestrutura implantada pelos moradores e a valorização decorrente dessa infraestrutura”. Com prazo perto de encerramento, às 21h desta sexta-feira (18), a Terracap afirma que o morador que optar, neste primeiro chamamento, pela compra à vista, haverá 25% de desconto no valor de venda do imóvel. A própria companhia afirma que caso o morador não opte por fazer a adesão a este edital, o benefício será perdido.

Enquanto isso, o presidente da associação afirma que o morador da cidade não pode ficar refém de valores exorbitantes propostos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), principalmente em período de pandemia, onde as contas apertam.

“Estudos de plano urbanístico e impacto ambiental, a Terracap afirma que está para o público acessar. Nós, entramos com nossos advogados e protocolamos e até agora, a Terracap não apresentou nada. Qual a meteorologia desses estudos para a chegar a esse preço que estão cobrando aos moradores? As famílias perderam renda e estão assustados com a falta de sensibilidade de política social desta administração e o governo”, disse.

“Há uma especulação imobiliária dentro de Arniqueira. Temos invasões irregulares em Arniqueira proliferadas, tudo sobre o olhar da administração da cidade que tampa os olhos sobre isso. Os moradores que tem denunciado em prol da nossa cidade, para preservação do meio ambiente”, afirma.

O DFÁguasClaras tentou contato com o Governo do Distrito Federal e a Administração Regional de Arniqueira, mas até o momento não obtivemos resposta. O espaço para posicionamento fica aberto.

