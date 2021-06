Rodoviários da Viação Marechal entram em greve no Distrito Federal

Por Pablo Giovanni | Foto: Pedro Ventura/Agência Brasília

07/06/2021 11:10, atualizado às 11:11 de 07/06/2021

Os rodoviários da Viação Marechal entraram em greve na manhã desta segunda-feira (7) no Distrito Federal. O motivo da paralisação dos funcionários é o descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da viação, segundo o sindicato da categoria.

De acordo com o sindicato, os funcionários cobram as horas extras, ticket de alimentação e o feriado trabalhado pelos funcionários. Todas essas pendências não foram pagas pela Marechal. Apesar de formalmente iniciada nesta segunda-feira, os funcionários estão de braços cruzados desde sábado (5), quando deixaram os ônibus parados na empresa.

“Vamos avaliar mais tarde com os trabalhadores se vamos manter a paralisação por tempo indeterminado”, destacou o sindicato, no sábado.

O que diz a Marechal

Segundo a viação, o atraso do repasse dos recursos do Complemento Tarifário por parte da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob) acarretou na greve dos rodoviários da empresa.

“Infelizmente, o atraso desse repasse impossibilitou o crédito do tíquete e das horas extras. A empresa lamenta mais uma vez esse fato. Esperamos que o repasse seja realizado com a maior brevidade possível, para que seja possível efetivar esses créditos”, destacou a Marechal, em nota.

Atrasos são recorrentes

Em 22 de abril, por exemplo, o DFÁguasClaras acompanhou a paralisação dos rodoviários da viação. Na época, os rodoviários da Marechal cruzaram os braços cobrando atrasados, como o adiantamento de 40% do salário, referente à primeira quinzena de abril.

O acordo de retomada dos trabalhos, na época, começou a ser costurado no feriado de comemoração do aniversário de Brasília, quando o governador Ibaneis Rocha (MDB) participou da missa em celebração da data na Catedral, afirmando que o repasse para a viação seria feito.

“A (greve) da Marechal (ônibus) é questão de pagamento. O pagamento deles atrasou um dia e, por conta disso, eles entraram em greve. Mas isso deve estar solucionado até a data de amanhã (22.04)”.

As regiões afetadas com a paralisação desta segunda-feira são: Águas Claras, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Guará e Vicente Pires.

