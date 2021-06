Escolas particulares deverão informar sobre casos de Covid-19 ao GDF

Por Pablo Giovanni | Foto: Colégio Ideal/Divulgação

08/06/2021 10:52, atualizado às 10:55 de 08/06/2021

As escolas particulares do DF deverão fornecer informações sobre alunos, profissionais e colaboradores de educação com suspeita ou confirmação da Covid-19. A medida foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) de segunda-feira (7).

A intenção da pasta de Educação é produzir um boletim epidemiológico das escolas particulares, ajudando no monitoramento dos casos, para que seja possível que as autoridades competentes tomem medidas para frear a infecção do vírus nesses locais.

De acordo com a Secretaria de Educação, para que as escolas tenham prazo suficiente para preencher as planilhas, o processo começa agora. Segundo a pasta, será disponibilizada uma planilha em Excel para as instituições ainda nesta terça-feira (8) e estará disponível para download no site da Secretaria de Educação. O documento deverá ser preenchido com os dados de todos os estudantes, professores, demais funcionários e colaboradores. “As escolas terão até 27 de agosto para sua inserção no sistema”, informou a secretaria.

De acordo com a Educação, os casos suspeitos ou confirmação de Covid-19 que surgirem a partir de 27 de agosto deverão ser comunicados para a pasta. Para isso, a secretaria disponibilizou o endereço https://boletimepidemiologico.see.df.gov.br, onde, no campo usuário, deverá ser inserido o código Inep da instituição de ensino, e, após, feita a solicitação de senha.

Segundo a pasta, escolas públicas também terão monitoramento, mas que dependerá do início das aulas nas escolas, marcada inicialmente para agosto, segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB).

Reivindicação antiga

Em março, o Ministério Público do Trabalho (MPT) reivindicou a divulgação de um boletim específico sobre os casos da Covid-19 na rede privada de ensino do Distrito Federal. Na época, sindicatos da categoria concordaram com a decisão, repassando ao Governo do Distrito Federal a elaboração do boletim.

