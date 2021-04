Venda de imóveis em Águas Claras sobe, com 397 unidades vendidas em fevereiro

As vendas de imóveis novos em Águas Claras em fevereiro foram destaques entre as demais cidades do DF: nos 28 dias do mês, 397 unidades residenciais foram vendidas na cidade, após levantamento divulgado nesta quarta-feira (28) pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF). Noroeste com 67 e Planaltina com 55 imóveis fecham o top 3.

Os dados apurados pela associação durante todo o ano registram que o mercado imobiliário do DF registrou aumento no Índice de Velocidade de Vendas (IVV) de 10,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que registrava 6,7%. Para o mercado imobiliário, os números são satisfatórios, já que em janeiro de 2021, o índice alcançou 8,6%.

“A despeito dos desafios impostos pela pandemia, que ainda estão presentes, as pessoas estão buscando solução para atravessar a necessidade de distanciamento com mais qualidade e segurança”, avalia o presidente da Ademi-DF, Eduardo Aroeira Almeida, que destaca que os resultados de fevereiro mostram o otimismo do empreendedor e a confiança no empreendedor que busca imóvel em plena pandemia.

“Além disso, a combinação da maior oferta de financiamento com juros mais baixos tornou possível apostar no sonho da casa própria com mais previsibilidade. As prestações hoje cabem no bolso de mais pessoas”, conclui.

*Com informações do Metrópoles

