Áreas comuns de condomínios devem seguir orientação de síndicos, diz secretaria

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

01/06/2021 11:03, atualizado às 11:05 de 01/06/2021

Após o governador Ibaneis Rocha (MDB) decidir por ampliar o horário de funcionamento de academias, de 6h às 23h na última semana, dúvidas e conflitos com mais de um ano em pandemia ainda surgem no âmbito condominial – principalmente em Águas Claras – sobre as áreas comuns e as medidas preventivas que podem ou não ser adotadas pelo síndico para evitar a propagação do vírus no condomínio.

Em Águas Claras, segundo a Subsecretaria de Relações, há aproximadamente 500 condomínios residenciais em Águas Claras. Muitos desses contém áreas comuns, como academias, salões de festas, quadras de esportes, espaço gourmet, churrasqueiras, piscinas e todos aqueles espaços que podem ser utilizados de forma igual entre os moradores e, com o abre e fecha dessas áreas, o que, não raras as vezes, gera uma série de embates entre condôminos e síndico.

Apesar do decreto que decidiu por ampliar o horário de funcionamento de academias, este decreto e outros não entra em vigor nos condomínios. Como muitos moradores, em período home office, preferem utilizar das áreas comuns de condomínios, a decisão da circulação de moradores nas áreas é de responsabilidade de regimentos de cada síndico/condomínio.

A Secretaria de Saúde afirma que os espaços estão liberados para uso dos moradores, desde que seja respeitada as normas de segurança contra a Covid-19 e a decisão de cada síndico.

Convivência com moradores em período pandêmico aumenta

O estresse em período de pandemia predominou nos condomínios residenciais. Segundo a Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios (AABIC), no período de março e agosto do ano passado, houve aumento registrado de 300% nas reclamações entre vizinhos.

