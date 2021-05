Detran-DF intensifica fiscalização no uso indevido de estacionamentos irregulares, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Administração de Águas Claras/Divulgação

28/05/2021 23:50, atualizado às 23:51 de 28/05/2021

Com lugares já estreitos para locomoção de veículos, por muitas vezes, há diversos estacionamentos irregulares em Águas Claras e, por isso, o Detran-DF visitou a cidade para reforçar a educação no trânsito, com o objetivo de demonstrar os eventuais danos que estacionamentos irregulares podem causar.

“Estamos buscando, mediante a educação, mostrar a todos os moradores de Águas Claras e do Distrito Federal, que o estacionamento irregular pode colocar em risco a vida das pessoas”, afirmou o diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, sobre ação.

Além do Detran, o Corpo de Bombeiros Militar do DF acompanhou a ação, que busca mostrar aos motoristas sobre os prejuízos do trânsito para o trabalho das equipes de emergência – os próprios bombeiros e equipes do SAMU – que não conseguem chegar ao local da ocorrências por estacionamentos indevidos.

“Há casos em que não é possível desobstruir as passagens sem causar danos àqueles veículos que impedem o deslocamento das viaturas, mas nada se compara às perdas que o atraso ou a falta de atendimento pode trazer às vidas em perigo”, diz a administração de Águas Claras, em nota.

A ação faz parte do maio amarelo, que é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Ele chama a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

O amarelo simboliza a atenção e também a sinalização e a advertência presentes no trânsito. Já o mês de maio foi escolhido porque foi o mês em que a ONU decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, em 2011, tornando-se referência mundial para ações voltadas ao trânsito seguro.

“Estamos em um processo de educação de trânsito. Queremos mudar a ideia do Detran ser apenas para multar, não, o Detran é um órgão de educação de trânsito. Nossa intenção é educar o cidadão para que não desobedeça as regras de trânsito”, concluiu o diretor-geral.

