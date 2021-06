Frente fria avança no DF e Águas Claras registra mínima de 9°C nesta manhã

Por Pablo Giovanni | Foto: Ed Alves/Correio Braziliense

30/06/2021 11:10, atualizado às 11:15 de 30/06/2021

O frio segue na capital federal nos próximos dias, pelo menos até sexta-feira (2/7). Nesta quarta-feira (30), a temperatura mínima foi em Planaltina, em Águas Emendadas, que alcançou 6,1ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar do último domingo (27) ter registrado temperatura mínima de 6°C nas estações das regiões de Planaltina e Gama, esta quarta-feira é considerado um dia mais frio, segundo especialista do Inmet. “Isso porque todas as estações do Instituto registraram temperaturas menores do que 9ºC. Foi algo generalizado”, explica a meteorologista Morgana Almeida. “É um dia bem típico de inverno, com temperaturas abaixo de 10º e a máximas não superando os 25ºC”, conclui, em contato com o Correio Braziliense.

Além de Planaltina e Gama, Águas Claras também amanheceu com frio intenso. Os termômetros marcaram temperatura abaixo de 10°C e, de acordo com os dados da estação meteorológica de Águas Claras (registra temperaturas de Águas Claras desde 2009), a mínima registrada na cidade foi de 9,11°C, às 06h40.

“Para a temperatura de 8ºC [em algumas regiões], a sensação térmica foi de 5,5ºC. O vento aumenta a sensação de frio, porque ajuda a roubar calor do corpo”, diz Morgana.

Além do frio, que particularmente não é forte do estagiário – não mesmo – os brasilienses devem encarar também o clima seco que predomina nesta região do ano. Segundo o Climatempo, o frio intenso deve-se à quarta massa polar do ano, com umidade relativa do ar variando entre 67% a 28%, com temperatura máxima esperada em 23°C.

Cuidados

Há quem pense que no frio a única grande mudança é no vestiário. É, mas apenas incluir algumas peças quentinhas não resolve, apesar de ser uma atitude correta e recomendável, inclusive pela própria Defesa Civil. No entanto, apenas se aquecer não garante proteção durante o frio.

A pele, por exemplo, fica mais ressecada do que o normal, pois transpiramos menos e usamos a água mais quente na hora do banho. Já quem sofre com alergias e doenças, como rinite, sinusite, bronquite e asma têm maiores chances de sofrer no período de frio.

Por isso, é essencial reforçar o sistema de defesa do nosso corpo para enfrentar as temperaturas baixas, como ingerir bastante água, consumir legumes e verduras, principalmente os ricos em vitamina C. Além do agasalho, lábios ressecados são comuns e podem causar feridas. Por isso, ideal é usar hidratantes específicos, sendo o mais comum: manteiga de cacau.

