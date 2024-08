DF tem alerta vermelho para baixa umidade

O Distrito Federal enfrenta um alerta vermelho de baixa umidade nesta terça-feira (20), e a tendência é seguir com índices abaixo de 12% durante a semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a umidade ideal é quando está acima de 60%.

Ocorrências de incêndios em vegetações

A baixa umidade aumenta o risco de incêndios florestais e problemas de saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça. Na segunda-feira (19), o DF registrou o dia mais seco do ano, com umidade mínima de 10%. No último final de semana, a equipe do DFÁguasClaras recebeu um vídeo que mostrava a fumaça de um incêndio em vegetação próximo a Águas Claras.

Confira a seguir:

Como se proteger da baixa umidade:

Beba bastante líquido.

Evite atividades físicas ao ar livre.

Não se exponha ao sol nas horas mais quentes.

Evite café e álcool.

Use hidratantes e umidifique o ambiente.

Para mais orientações, entre em contato com a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

