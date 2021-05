Baixa procura por vacina preocupa, e GDF fará campanha publicitária

Por Pablo Giovanni | Foto: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

05/05/2021 09:25, atualizado às 09:30 de 05/05/2021

Nos últimos meses, o Governo do Distrito Federal (GDF) faz campanhas publicitárias incentivando idosos e grupos prioritários de vacinação à procurarem os locais de vacinação na capital, seja ilustrando a realidade ou campanhas chamativas. Com a baixa procura por vacina, o governador Ibaneis Rocha (MDB) publicou, em sua conta no Twitter, na última segunda-feira (3/5), um alerta informando à população que todas as vacinas são seguras e eficientes contra a Covid-19.

“Nós abrimos a vacinação para o público de 60 anos na sexta-feira passada e, pela primeira vez, houve baixa procura. Nós acreditamos que isso ocorreu porque estão querendo escolher a vacina que querem receber, mas isso não é possível e nos atrapalha na gestão da imunização”, disse o governador.

“Faço um apelo para que todas as pessoas com mais de 60 anos busquem os postos de vacinação tanto para a primeira dose quanto para a segunda, porque só vamos superar essa crise na medida em que as pessoas forem vacinadas”, disse.

Campanhas

Com isso, o governo prepara novas campanhas publicitárias convidando à população a comparecer nos locais de vacinação. Na tradicional coletiva da Secretaria de Saúde e Casa Civil, o secretário de Saúde afirmou que as vacinas disponíveis são confiáveis e seguras e que não é necessário ter medo.

“As duas marcas disponíveis no Brasil são igualmente confiáveis e seguras, por isso não há o que temer”, reforçou o secretário. “Se você estiver no perfil autorizado, procure logo um posto de vacinação”, disse Osnei Okumoto.

Segundo próprios relatos da secretaria, muitos idosos do novo grupo contemplado – idosos com 60 e 61 anos – estão recusando doses de farmacêuticas e querendo escolher marca vacina e, após a chegada do primeiro lote das doses da Pfizer, grande maioria dos idosos estão “esperando” o início da vacinação com este imunizante. Entretanto, segundo o secretário da Casa Civil, os imunizantes estarão reservados para o início da vacinação de pessoas com comorbidades.

“A fila anda, vamos ter de dar continuidade ao processo de cobertura. Temos grupos loucos para vacinar, como metroviários e professores e não podemos parar a campanha por conta de poucas pessoas que querem escolher. A melhor vacina é aquela que está lá pra você”, argumentou Divino Valero, subsecretário de Vigilância à Saúde.

“Tem mais de 37 mil pessoas que não quiseram tomar a AstraZeneca e isso é muito preocupante”, sintetizou o subsecretário.

