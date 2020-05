Ciclofaixa é revitalizada em Águas Claras

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) revitalizou a pintura nos 7,8 quilômetros de via para a circulação de bicicletas nas avenidas Araucárias e Castanheiras, utilizada por cerca de três mil pessoas.

As pinturas das sinalizações horizontais nos dois sentidos de ciclofaixas foram executadas, com demarcações brancas e vermelhas em toda a extensão, com com 1,5 metro de largura que garantem espaço exclusivo para os ciclistas nas avenidas. Segundo o Detran, a ação faz parte do contrato que engloba toda a sinalização feita no DF. Até março deste ano foram investidos R$ 417.725,81 na gestão das atividades de sinalização horizontal e vertical na capital.

Administrador de Águas Claras, Francisco de Assis da Silva destaca a importância das passagens exclusivas para os ciclistas na cidade. “As faixas são importantes para incentivar o uso de transporte não motorizado e está entre as principais soluções sustentáveis para desafogar o trânsito e reduzir o impacto ambiental”, ressalta.

*informações Agência Brasília

