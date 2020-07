Médico e enfermeira são encontrados mortos em apartamento de Águas Claras

Na manhã desta quinta-feira (30), a Polícia Militar do Distrito Federal e os Bombeiros do DF atenderam uma ocorrência com duas mortes, em Águas Claras. As informações preliminares apontam que o homem teria usado uma arma branca para matar a mulher e tirado a própria vida em seguida.

O caso aconteceu na Rua 25 Norte. O homem é um médico, de 42 anos, que trabalhava no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). As suspeitas são de que ele esfaqueou a esposa, uma enfermeira, de 35 anos, e se matou logo depois, com dois cortes, um no pescoço e outro na cabeça.

O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira. Vizinhos ouviram gritos da mulher por volta das 4h da madrugada.

Durante o período de isolamento social e quarentena pela pandemia do coronavírus o índice de feminicídios aumentou 22,2% em 12 estados do Brasil. Use os canais de atendimento para proteger as vítimas, ligue 190 ou 180.

-informações Metrópoles

