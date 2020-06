//Assaltantes fazem funcionários reféns em supermercado de Águas Claras

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos entraram no supermercado, localizado na Rua Copaíba, por volta das 21h de domingo (28). Eles teriam se passado por clientes para ficar no local até a madrugada, quando anunciaram o assalto. O trio se escondeu no setor de cargas do estabelecimento.

A suspeita é de que o grupo recebeu a informação da chegada de um caminhão com celulares e planejaram roubar a mercadoria para revenda.

Um dos profissionais abordados pelos assaltantes estava na sala de monitoramento das câmeras de segurança do supermercado. De acordo com a polícia, o objetivo do grupo era desativar as gravações e manter a vítima sob o controle deles.

Contudo, uma empresa responsável pela segurança do estabelecimento também monitorava as imagens e percebeu a ação dos criminosos, quando a polícia, então, foi acionada.

Uma equipe da Polícia Militar chegou ao local por volta das 3h. Em seguida, os criminosos perceberam a movimentação dos militares e liberaram dois funcionários que eram mantidos reféns. Eles foram resgatados sem ferimentos.