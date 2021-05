Sem acordo em audiência, metroviários decidem manter greve no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

17/05/2021 21:52, atualizado às 21:55 de 17/05/2021

Terminou sem acordo nesta segunda-feira (17) a audiência de conciliação entre a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) e o sindicato da categoria. Com isso, a greve dos metroviários segue, completando 29 dias.

Por falta de empenho da companhia, o sindicato havia cobrado à Justiça do Trabalho para a intermediação das tratativas com o Metrô-DF. Na audiência desta segunda, representantes do sindicato e Metrô-DF estiveram presentes na reunião virtual ministrada pelo TRT 10ª Região, com participação do Ministério Público do Trabalho. Na mesa, a companhia apresentou a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2021-2023, com as cláusulas consensuais e continuação da discussão das demais situações, como a parcela do 13ª do auxílio-alimentação e quebra de caixa, alguns dos estopins para o início da greve há quase um mês. A proposta foi prontamente recusada pelo sindicato.

“Agora as medidas judiciais já podem ser tomadas. A greve continua, mas esperamos que a Justiça chegue a uma determinação, já que não houve acordo. Nossa greve não é contra a população”, afirma Neila Lopez, diretora do SindMetrô.

Em nota, a companhia lamentou a proposta recusada pelo SindMetrô-DF na assinatura do acordo coletivo. O Metrô-DF afirma que continuará aberto para diálogo, em busca de cessar a greve na capital.

“O Metrô-DF lamenta a decisão da categoria e vai aguardar o julgamento da ação de dissídio coletivo pelo TRT. Reitera, ainda, que a empresa permanece aberta ao diálogo e continuará tomando todas as medidas administrativas, operacionais e judiciais cabíveis para atenuar os transtornos da greve à população do Distrito Federal”, diz.

Por sua vez, o sindicato reitera que a proposta apresentada pela companhia é a mesma das tratativas anteriores e, portanto, não houve mudança na postura do Metrô-DF. Com isso, a reivindicação sobre os direitos cortados, como o auxílio-alimentação permanece.

“Nós queremos só manutenção”, afirma a diretora do sindicato. “Mas o metrô continua insistindo na mesma proposta”, conclui.

