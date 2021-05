Falta apenas liberação do Ministério da Saúde para vacinação de professores, diz GDF

Por Pablo Giovanni | Foto: Rafaela Felicciano/Metrópoles

10/05/2021 19:38, atualizado às 19:40 de 10/05/2021

Após afirmar que o plano de vacinação para professores está finalizado, com participação das secretárias de Saúde e Educação, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, reforçou nesta segunda-feira (10) na tradicional coletiva da pasta que falta apenas a liberação por parte do Ministério da Saúde para o início da vacinação dos professores da capital. A pasta de saúde nacional elenca os principais grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização (PNI), onde os professores não estão.

Durante entrevista para a rádio Metrópoles no domingo (9), o governador Ibaneis Rocha informou que espera retomar as aulas presenciais na rede de ensino a partir do segundo semestre deste ano.

“O início da vacinação de professores vai depender da nota técnica expedida pelo Ministério da Saúde e a quantidade de vacinas disponíveis. A vontade do governador é vacinar 100% da população o quanto antes”, frisou.

Mais um passo no processo de retomada das aulas presenciais, o chefe executivo encontra resistência do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF). Segundo a categoria – responsável pela aprovação ou não do retorno –, não há possibilidade de retorno das aulas presenciais sem a imunização dos professores. É a segunda vez que o executivo recebe negativa do sindicato.

“Nós queremos que todos os profissionais da educação nas escolas sejam vacinados”, disse o diretor do Sinpro-DF, Samuel Fernando. Para os professores, além da imunização, também são necessárias condições de segurança sanitária.

“E após o período da segunda dose da vacina. Não é apenas aplicar uma dose. Isso nem começou”, ressaltou, em conversa com o portal de notícias Metrópoles.

Pandemia

Sobre a pandemia, Rocha afirma que o GDF está preparado para caso aconteça uma possível terceira onda da pandemia na capital.

“O DF está preparado para uma eventual terceira onda, mas esperamos que não ocorra. Por isso, lembramos que, mesmo quem já foi vacinado, todos devem manter as medidas de proteção para que possamos retomar com mais brevidade possível para a esperada normalidade. Se o cenário voltar a piorar, o que a gente espera que não ocorra, o governador poderá rever as flexibilizações”, disse.

Rocha reforçou uma declaração do titular do Palácio do Buriti de que o GDF “zerou” a lista de pacientes que aguardam um leito de UTI de Covid-19. Segundo ele, atualmente, embora a página oficial da Secretaria de Saúde aponte um número de 8 pessoas na lista, todas ainda aguardam a confirmação do diagnóstico para Covid-19.

“A inauguração do Hospital de Campanha do Gama impactou diretamente no número de leitos disponíveis. Hoje, a taxa de ocupação está em 78,6%. Temos 96 leitos vagos e, na lista de espera, 8 pessoas. São pessoas que estão aguardando o resultado para saber se estão ou não com Covid-19. Tão logo se confirme o diagnóstico, elas serão encaminhadas para os leitos especializados. Portanto, a lista zerou”, sublinhou.

Apesar da pasta afirmar que a lista por internação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) chegou à 8 pessoas o DFÁguasClaras mostrou que após a lista ter chegado no auge da pandemia, em março, com 331 pacientes, a redução foi causada pela alta letalidade desses pacientes.