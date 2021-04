Ibaneis afirma que não faltará imunizantes para a aplicação da segunda dose no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Geovana Albuquerque/Divulgação

27/04/2021 22:46, atualizado às 22:47 de 27/04/2021

Após o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, afirmar que não há quantitativo para garantir o reforço da imunização a todos, em razão dos atrasos na importação do ingrediente farmacêutico ativo (IFA), o governador Ibaneis Rocha usou o Twitter para explorar um acerto na gestão da saúde do DF: o armazenamento da 2ª dose, já que em outros estados há a preocupação da não aplicação total do imunizante.

“A Secretaria de Saúde fez a reserva das doses para garantir a imunização completa dos públicos já atendidos com a D1. No DF, para estas pessoas, não faltará a D2. Sofremos muita pressão para mudar este posicionamento, mas a firmeza da decisão nos garantiu hoje maior tranquilidade”, disse, o governador no Twitter.

Há um mês, o ministério afirmava que havia passado aos estados e o Distrito Federal a orientação de aplicar todas as doses imediatamente como 1ª dose, já que a expectativa era pela chegada do IFA. A mudança causou resultados, já que o país avançou com a vacinação.

“Tem nos causado certa preocupação a CoronaVac, a 2ª dose. Tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque, se os senhores lembram, cerca de um mês atrás se liberou as 2ªs doses para que se aplicassem. E agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, há uma dificuldade com essa 2ª dose”, declarou Queiroga no Senado, nesta segunda-feira.

Novas doses

A ação de risco acabou acarretando problemas: estados já acusam a falta de doses para a imunização completa. Com o cronograma reduzido para o recebimento de doses, o país irá receber imunizantes da Pfizer na próxima semana.

Devido à necessidade de armazenar as vacinas a temperaturas mais baixas, a pasta deu uma orientação para utilizar esses produtos da Pfizer na imunização somente dentro das 27 capitais.

“Devido ao curto espaço de tempo, o Ministério da Saúde está orientando, para essa primeira remessa, que a vacinação com as doses da Pfizer fique restrita às 27 capitais do país.”

O imunizante precisa ficar armazenado a -20 °C, conforme a nova autorização da Anvisa, por até 14 dias. Posteriormente, quando colocados em refrigeradores comuns — entre 2 °C e 8 °C —, poderá permanecer até cinco dias, apenas.

