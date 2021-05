DF registra alta na taxa de transmissão, mas Ibaneis descarta de novas restrições

Por Pablo Giovanni | Foto: Agência Brasil/Divulgação

20/05/2021 23:06, atualizado às 23:09 de 20/05/2021

Após registrar alta por seis dias consecutivos, o DF alcançou 1,0 na taxa de transmissão no DF na última quarta-feira (19) com a divulgação do Boletim Epidemiológico da Pandemia de Covid-19. Durante evento em Arniqueira, o governador Ibaneis Rocha diz estar “tranquilo” com o índice crescente, e que a capacidade com leitos disponíveis permite que por ora, não haverá restrição no DF.

“Não há nenhuma previsão de nova restrição. Temos hoje uma capacidade hospitalar que nos garante essa tranquilidade, e não teremos nenhum tipo de restrição no momento. Essas alterações acontecem, mas estão sempre à margem de 1, e estamos tranquilos em relação a esse índice de transmissibilidade”, comentou o chefe do Palácio do Buriti.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a taxa recomendável em todo o planeta é de menos 1,0. Quando alcança ou ultrapassa o índice de 1,0, a organização recomenda que restrições devem ser feitas. Desde 14 de maio, a taxa apenas cresce no DF.

Na sexta-feira (14/5), a Rt estava em 0,85. O boletim de sábado (15/5) marcou 0,86. No domingo (16/5), passou a 0,88. Ao fim da segunda-feira (17/5), o registro alcançou 0,94. Na terça-feira (18/5), 0,97.

