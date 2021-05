Águas Claras, 18 anos: a variedade gastronômica da cidade

Por Pablo Giovanni | Foto: VS Sushi/Divulgação

03/05/2021 19:06, atualizado às 19:08 de 03/05/2021

A história da culinária em Brasília começa bem antes da inauguração da capital federal, em abril de 1960. Com seus primeiros chefes de cozinha atuando na década de 50, nasceu o Cidade Livre, localizado no Núcleo Bandeirantes, comandado pelo italiano Vitor Pelechia. Estávamos, então, a cerca de 40 anos da existência de Águas Claras.

Apesar da pouca idade, – completando 18 anos desde que virou região administrativa no próximo 6 de maio – quando o assunto é gastronomia, Águas Claras tem de tudo. Do simples ao moderno, do regional ao internacional, a cidade é um centro de diversas opções para todos os gostos, com sabores brasileiros a sabores de vários lugares do mundo, incluindo comida japonesa.

História da gastronomia na “Manhattan Brasileira”

O DFÁguasClaras buscou, mas não encontramos informações seguras sobre o primeiro restaurante inaugurado em Águas Claras, mas muitos relatos dão conta de que o Parmegiana do Rubinho – conhecidíssimo! – teria sido um dos que deram o “pontapé inicial” na cidade. Com população jovem, a cidade começou tímida na década de 1990. De lá pra cá, nunca mais parou de crescer, em todos os sentidos e esferas, ameaçando o reinado do Plano Piloto como polo gastronômico de Brasília.

Do cafezinho nos quiosques espalhados pela cidade a casas sofisticadas e de muita qualidade, a pé ou de carro, em todos os cantos de Águas Claras, com toda certeza, há algum comércio gastronômico, o que lhe valeu passar a ser carinhosamente chamada de ‘Manhattan Brasileira’, com algum exagero, é claro! A região tem muitos encantos e presta-se a gostosos encontros. Todos os dias há um novo lugar para conhecer e, de preferência, dar um “check-in” nas redes sociais após a visita.

Novos empreendimentos movimentam a cidade

A cidade tem recebido, nos últimos anos, vários restaurantes de renome. Coco Bambu, Outback Steakhouse e Madero extrapolaram as fronteiras das asas do Plano Piloto e nos trouxeram seus empreendimentos, visando um público cujo interesse gastronômico tem crescido cotidianamente.

Águas Claras representará, em um futuro próximo, um bairro da mais alta gastronomia do Distrito Federal, tornando-se referência para o turismo da nossa cidade, que tem vida própria em termos de entretenimento e lazer, como vaticinou o presidente da Abrasel-DF, Fabio Queiroz, em fevereiro de 2019. “Pela logística, não diria que ficaria maior em número de casas do que o Plano Piloto, mas o crescimento e essa concentração farão deste bairro uma vertente para nossa cidade, que atenderá toda diversidade de demandas”, completa.

Severina Carne de Sol

Como o próprio nome diz: carne de sol. Caso você for um dos seguidores mais fiéis do DFÁguasClaras, com certeza já ouviu a gente recomendar o Severina Carne de Sol. O restaurante conta com uma culinária nordestina, com decoração inspirada no nosso querido nordeste. O menu conta com receitas da região, como carne de sol com macaxeira frita e cozida, escondidinho de camarão, peixadas, sorvetes, bode guisado e tantos outros.

O espaço segue todos os protocolos sanitários de segurança nos protocolos contra a Covid-19.

Localização: Águas Claras – Quadra 301 Rua D conjunto 01 lote 10

VS Sushi

Restaurante querido pelo público de Águas Claras, a Villa Sushi inaugurou unidade em Águas Claras no começo de fevereiro de 2020. O ponto escolhido foi o Fellicitá Shopping. O restaurante oferece o melhor da culinária japonesa, com diversas opções de sushis e pratos prontos: desde do Villa Mac, uma das deliciosas especialidades ao VS Sushi, que conta com a combinação perfeita: tataki, ceviche, sashimi e niguiri. O destaque fica por conta do combo, com um ótimo preço que encanta frequentadores do estabelecimento. O cardápio ainda conta com opções de sobremesa e milk-shakes.

Localização: Águas Claras: Rua 35 Norte

QPizza Artesanais

A pizzaria artesanal é uma ótima opção para saborear novos sabores, em Águas Claras, com mais de 70 sabores tradicionais, que variam conforme a pedida do cliente. De domingo a domingo, sabores como calabresa (mussarela, calabresa fatiada, cebola, azeitonas e orégano), marguerita (mussarela, rodelas de tomate italiano, provolone, azeitonas, orégano e manjericão fresco) e portuguesa (mussarela, presunto, rodelas de tomate italiano, pimentão amarelo e vermelho, ovos, cebola, orégano e azeitonas) são as mais pedidas.

A QPizza Artesanais apresenta um diferencial: os pedidos podem ser feitos através da internet, disk-entrega ou pelo aplicativo, disponível gratuitamente nas lojas de aparelhos como Android e IOS.



Localização: Águas Claras – Edifício Figueiras Mall, na Rua das Figueiras, Quadra 101

