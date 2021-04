Agência de Viagens Bancorbrás inaugura no Águas Claras Shopping

Uma das regiões administrativas que mais cresce no Distrito Federal é sem dúvida Águas Claras. Com uma população de mais de 115 mil pessoas (PDAD 2018) a região acaba e ganhar uma agência de viagens: a Agência de Viagens Bancorbrás, no Águas Claras Shopping.

A inauguração reuniu um número restrito de representantes da empresa. O espaço foi planejado pela Choque Arquitetura e Design e conta com 36,62 m² e quatro pontos de atendimento. “O espaço foi totalmente pensado para atender os nossos clientes com conforto e qualidade”, explica Júnior Lins, Diretor Executivo da Agência de Viagens Bancorbrás. “O nosso atendimento é feito sempre de forma humanizada e transparente, oferecendo soluções diferenciadas no segmento de turismo. Estamos de portas abertas e com todos os protocolos de segurança, prontos para auxiliar a todos no próximo planejamento de viagem”, completa.

Segundo o diretor Geral de Negócios e Marketing da Bancorbrás, Claudio Roberto Nogueira, a inauguração da nova loja vem para contribuir e estreitar ainda mais o relacionamento com a população local. “O nosso propósito, nessas quase quatro décadas de existência, sempre foi de garantir o respeito, a credibilidade, a qualidade e a segurança para que os nossos clientes possam usufruir das melhores experiências em suas viagens”, comenta.

O horário de funcionamento da loja é de segunda a sábado, das 13h às 21h; e domingos, das 13h às 19h. Os clientes que comprarem pacotes de viagens ainda receberão dois brindes: um voucher de acesso à sala VIP do Aeroporto de Brasília e uma tag de mala.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.