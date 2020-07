//O Ruído Do Metrô É Aceitável ?

A elevada emissão de ruídos do metrô DF é um assunto que causa o descontentamento de muitos moradores que da Avenida Boulevart Sul e Norte em Águas Claras devido a proximidade com os trilhos do trem.

Moradores relatam que precisam passar o dias com todas as janelas fechadas, para tentar ,dessa forma, amenizar um pouco do ruído produzido pelo metrô.

É comum ouvir o relato de pessoas justificando que mal podem ouvir um programa na televisão caso estejam com as janelas abertas, isso sem contar o incômodo relacionado ao sono tendo em vista que os trens começam a rodar antes de 6 hs da manhã e param de rodar perto das 0hs.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) decidiu investigar a poluição sonora provocada pelo funcionamento da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) em Águas Claras, principalmente no período noturno.

A investigação teve início após um morador da cidade registrar reclamação no órgão sobre os ruídos causados pelo sistema que transporta até 160 mil usuários por dia. Para evitar novos incômodos, o morador pede que o governo construa “barreiras acústicas” ao longo dos trilhos a fim de reduzir a emissão sonora.

PROBLEMA: Elevada Emissão de Ruídos do Metro DF muito acima da recomendação normativa

O Metro do DF não cumpre as normas de emissão de ruídos, há muitos anos, ignora expondo moradores, transeuntes, passageiros e animais aos males ocasionados pelo excesso de ruído.

“São sons que provocam desconforto físico e mental, que resultam de vibrações irregulares que podem afetar o equilíbrio sonoro, repercutindo sobre o sistema auditivo e as funções orgânicas.” Texto transcrito do relatório de ruídos e vibrações produzidos metro

Tabela 1 – Níveis de ruído permitido por área, determinados na NBR 10.151.NÍVEL DE CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO (NCA) PARA AMBIENTES EXTERNOS Tipos de áreas Diurno – dB(A) Noturno – dB(A)

Sítios e fazendas (40, 35) dB(A)

Estritamente residencial urbano, de hospitais, escolas 50 45 dB(A)

Predominantemente residencial (55 50) dB(A)

Misto, com vocação comercial e administrativa (60 55) dB(A)

Mista, com vocação recreacional (65 55) dB(A)

Predominantemente industrial (70 60) dB(A)

O Metrô registra me média mais de 80 dB(A) o que fere a NBR 10.151 e as Lei Distrital 4092 de 2008.

SOLUÇÃO: Construção de Barreiras Acústicas nos trechos habitados por onde trafegam o Metro do Distrito Federal com Níveis de Ruído registrado acima de 80 decibéis.

