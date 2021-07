Mulher é esfaqueada durante assalto na Avenida Flamboyant, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni e Cléber Barreto | Foto: DFÁguasClaras/Divulgação

01/07/2021 22:20, atualizado às 22:21 de 01/07/2021

Uma idosa foi esfaqueada durante uma tentativa de assalto, na tarde desta quinta-feira (1/6), em Águas Claras, na avenida Flamboyant com a Rua 24 Norte. O homem chegou devagar, pela calçada e foi para cima da vítima. Durante a ação, o criminoso desferiu alguns golpes de faca na vítima, que estava acompanhada de uma criança.

Após cometer o crime, o homem fugiu. Em nota, a Polícia Militar informou que os policiais foram até o local da ocorrência. A vítima foi socorrida pelo Samu. Segundo apuração do DFÁguasClaras, o criminoso levou apenas documentos.

“Fomos acionados para essa ocorrência às 17h49 (01/06) de uma vítima de arma branca. A sra. Eliana, de 67 anos recebeu facada nas costas, foi atendida pela nossa equipe pré-hospitalar e regulada junto ao Samu. Ela estava consciente, orientada, estável e optou ir por meios próprios ao hospital de sua preferência. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) compareceu ao local”, afirmou o Corpo de Bombeiros.

Também por nota, a Polícia Civil informou que está investigando o caso.

Até a publicação desta matéria, não tivemos informações mais detalhadas sobre o estado de saúde da vítima. No entanto, foi nos repassado que a vítima não corre risco de vida. A ação do criminoso foi flagrada por câmeras de segurança do condomínio. (assista no perfil do DFÁguasClaras, clicando aqui).

Caso semelhante

Há duas semanas, um homem de 25 anos foi morto, após ser esfaqueado em Águas Claras. Outra vítima, de 23 anos, também foi atingida com três golpes de faca. Os policiais que atenderam a ocorrência prenderam o suspeito em flagrante.

De acordo com a corporação, o homicídio e a tentativa de homicídio ocorreram em um bar da região, na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE). A vítima, de 25 anos, já estava morta quando os policiais chegaram ao endereço da ocorrência. O jovem de 23 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Base.

