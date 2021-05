Águas Claras fechou março com alta em venda de imóveis novos

Por Pablo Giovanni | Foto: Toninho Tavares/Agência Brasília.

12/05/2021 16:06, atualizado às 16:10 de 12/05/2021

Por mais um mês consecutivo, o mercado imobiliário de Águas Claras fechou o Índice de Velocidade de Vendas (IVV) em alta. No DF, o IVV fechou o mês de março com crescimento de 10,9% – comercialização de imóveis novos.

Apesar da pandemia, o mês de março é resultado de crescimento nos empreendimentos dos últimos meses, obtendo ótimos números satisfatórios, e, por isso, coroando o melhor primeiro semestre da história, desde da criação da pesquisa há seis anos.

“Nosso setor vive um ciclo de crescimento importante e, esperamos, sustentado. Os números da pesquisa comprovam que moradia é um elemento importante na vida das pessoas e para o resultado da economia”, diz o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), Eduardo Aroeira Almeida, à Coluna Grande Angular, do portal brasiliense Metrópoles.

Segundo o vice-presidente do Sinduscon, Alberto Valadão, o levantamento mostra que apesar da pandemia, o mercado imobiliário segue em crescimento.

Para o vice-presidente do Sinduscon, Adalberto Valadão, os índices apontam que o bom momento no setor veio para ficar. “Mantidas as condições de financiamento atuais, esse ciclo tende a ser longo, especialmente pela alta demanda habitacional que existe. Para quem não quiser arriscar, o momento de comprar é agora”, ressaltou.

Levantamento feito pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF), o mercado imobiliário vendeu 472 imóveis novos na capital, sendo Águas Claras responsável por 128 imóveis novos, totalizando 27%. O ranking de vendas expressivas fecha com Noroeste (91) e Planaltina (62).

Fevereiro com número positivos para Águas Claras

Nos 28 dias do mês, 397 unidades residenciais foram vendidas em Águas Claras, após levantamento divulgado na quarta-feira (24/04) pela Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-DF). O ranking, na época, fechava com Noroeste (67) e Planaltina (55).

Na época, o presidente da Ademi-DF, Eduardo Aroeira Almeida, afirmou que os números traziam otimismo do mercado imobiliário, além de passar confiança aos empreendedores (moradores) que buscam um imóvel na capital.

“A despeito dos desafios impostos pela pandemia, que ainda estão presentes, as pessoas estão buscando solução para atravessar a necessidade de distanciamento com mais qualidade e segurança”, avalia o presidente.

“Além disso, a combinação da maior oferta de financiamento com juros mais baixos tornou possível apostar no sonho da casa própria com mais previsibilidade. As prestações hoje cabem no bolso de mais pessoas”, conclui.