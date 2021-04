Secretaria de Saúde antecipa e vacinação para idosos com 64 e 65 anos começa às 13h desta sexta-feira (16)

Por Pablo Giovanni

16/04/2021 11:05, atualizado às 11:10 de 16/04/2021

Após anunciar o início da vacinação do grupo de idosos 64 e 65 anos para sábado (17), a Secretaria de Saúde e o Governo do Distrito Federal anteciparam o cronograma e darão início a imunização do novo grupo a partir das 13h desta sexta-feira (16). A operação foi concluída após a chegada de doses enviadas pelo Ministério da Saúde na madrugada desta sexta na Rede de Frio Central, no SIA.

Com isso, o cronograma de vacinação com a chegada da nova remessa de 72,8 mil doses seguirá assim: 43.134 mil doses serão destinadas para a aplicação da primeira dose (D1) para idosos com idade a partir de 64 e 65 anos; 2.237 para a aplicação da primeira dose (D1) dos profissionais da segurança pública; 4.414 para a aplicação da primeira dose (D1) dos profissionais da saúde; e 23.517 para a aplicação da segunda dose (D2).

“A Secretaria de Saúde já está se organizando e estará pronta para iniciar a vacinação às 13 horas. Importante que as pessoas tenham tranquilidade porque há vacina para todos. Não há necessidade de correria para vacinar no primeiro dia e na primeira hora”, disse a SES-DF em nota. Vale lembrar: seguindo os mesmos moldes de vacinação nos grupos anteriores, a vacinação para idosos com 64 e 65 anos ou mais não será necessário agendamento para vacinação. Diante da alta procura e o novo grupo, juntos, contemplam 40.514 pessoas, a Secretaria de Saúde expandiu e abrirá novos pontos de vacinação no final de semana. No sábado (17) e no domingo (18) serão 13, sendo quatro com acesso exclusivamente presencial, ou seja, a pé, em Samambaia, Recanto das Emas, Ceilândia e Sobradinho.

Nos grupos do DFÁguasClaras, relatos de longas filas no drive-thru de vacinação na Faculdade Unieuro, em Águas Claras. No cronograma, apenas este ponto funcionará na cidade no final de semana.

📷 Foto: Breno Esaki/Divulgação

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.