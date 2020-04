Águas Claras fica atrás de São Sebastião em número de casos por Covid-19

No último domingo (19), a Secretaria de Saúde divulgou mostra que o número de casos pelo coronavírus em São Sebastião superou o de Águas Claras.

O Plano Piloto ainda concentra a maioria dos registros, com 194 notificações. Em seguida, vem São Sebastião, com 82 ocorrências. Águas Claras está em terceiro, com 76. Na sequência vem o Lago Sul, com 65.

O aumento se dá pelo número de contaminados no Complexo Penitenciário da Papuda, que até sábado (18/04) tinha 69 diagnósticos de coronavírus, entre detentos e policiais penais, segundo a Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe).

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras