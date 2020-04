//Sunflower Jam Em Águas Claras

A Sunflower Jam é uma big band, onde a improvisação faz o coração dos integrantes bater mais forte.

No último sábado a banda passou por Águas Claras levando um som de primeiríssima qualidade para os moradores da cidade. Em período de quarentena onde todos passam um longo tempo dentro de seus apartamentos a arte tem esse papel de levar alegria, mudar o estado de espírito e dessa forma deixar este período de tensão um pouco mais leve. A banda conta com repertório muito eclético, como: Tim Maia, Claudinho e Buchecha, Ariana Grande, Jota Quest, Jorge Ben Jor, músicas autorais, e muito mais.

O Projeto da banda nasceu com os irmãos Hermes e Tais, que iniciaram seus estudos musicais na adolescência e nunca mais pararam. Ambos estudaram música em Los Angeles no Musicians Institute, em Hollywood. Enquanto a dupla morava por lá, teve contato com diversos ramos do mercado musical.

Tais trabalhou com integrantes do grupo Magic! em produções, além de assinar a música-tema (Sons of theUniverse) de um documentário sobre imigrantes ilegais. Hermes, além de tocar com a irmã, colaborou com vários artistas, inclusive com o amigo de infância (e também brasileiro) Zebba.

A Sunflower tem diversos projetos musicais, muitos contam com

músicos convidados e o palco vira uma grande festa, quem assiste ao show ao vivo tem a nítida sensação que todos estão ali trabalhando, mas principalmente se divertindo, sentindo a música e dessa forma realizando uma apresentação muito mais envolvente.

A ideia de passar por um trio em Águas Claras nasceu com o intuito de levar um pouco de alegria as pessoas neste momento de pandemia e tantas incertezas, a banda desceu a Avenida das Araucárias a partir das 16:00 hs e tinha previsão de tocar até às 19:00hs, porém com a chuva se viram obrigados a encerrar a apresentação mais cedo. Muitos moradores foram para suas varanda e janelas, cantaram juntos, filmaram e foi possível sentir um clima de alegria que tomou conta da cidade. O show foi todo transmitido ao vivo através de live pelo instagram da banda: @sunflowerjam assim todos puderam acompanhar em tempo real. Não era possível seguir o trio a pé , apenas de carro, para segurança dos moradores afim de não formar aglomerações.

Agradecemos a loja São Tomás festas, Yasu Sushi, Multi Coisas e Start Química que patrocinaram o evento e parabenizamos os músicos pela linda iniciativa.