Papa entulho é inaugurado em cerimônia, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Renato Alves/Agência Brasília

25/05/2021 19:05, atualizado às 19:10 de 25/05/2021

Com mais de ano em atraso, o papa-entulho de Águas Claras foi inaugurado na manhã desta terça-feira (25). Os papa entulhos é o espaço adequado para a população descartar restos de obra, móveis velhos e outros volumosos (exceto eletrônicos), restos de poda, material reciclável e óleo de cozinha usado. O papa entulho recebe, gratuitamente, até 1m³ de resíduo por cidadão por dia.

“Faremos todo trabalho de divulgação, junto aos moradores da cidade para uso do espaço. Os moradores podem ficar tranquilos com a questão do mal cheiro, porque o papa entulho não trabalha com resíduos orgânicos”, disse o administrador da cidade, André Queiroz.

Além do administrador, a cerimônia de entrega do papa entulho contou com a participação do vice-governador Paco Britto (PL), administradora de Arniqueira Telma Rufino, diretor presidente do SLU Silvio de Morais Vieira, subsecretária de fiscalização de resíduos sólidos do DF Legal Cristina Lucena, militares responsáveis pelos batalhões da PM e Corpo de Bombeiros de Águas Claras, além do deputado distrital Agaciel Maia (PL), responsável pela emenda parlamentar para a construção do espaço.

O DFÁguasClaras questionou a administração da cidade sobre os custos do papa entulho instalado no Lote 24 da Avenida Jacarandá, perto da Linha de Transmissão de Furnas, que afirmou que o custo da obra girou em torno R$ 191 mil.

