//PMDF resgata criança mantida refém pelo pai em Águas Claras

Homem estava transtornado e mantinha uma faca na cintura. Após negociação com policiais militares, ele entregou o filho para a irmã

Um equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) salvou uma criança em situação de cárcere privado, às 20h deste domingo (20/12), em Águas Claras. O caso ocorreu na Praça Canário, em frente ao edifício localizado na Quadra 106, onde havia um pai com o filho no colo e uma faca na cintura.

A situação começou no momento em que a irmã do homem, de 38 anos, pediu ajuda ao vizinho, policial militar, informando que o irmão havia ameaçado o pai de morte e que ameaçava cometer suicídio.

De folga, o policial aproximou-se do homem e identificou-se como militar. Quando soube que o vizinho era PM, ele dirigiu-se até ao porta-malas do veículo, parado em frente ao prédio, e ameaçou pegar um objeto, dizendo para ninguém se aproximar.

O policial começou a conversar com o pai, que mantinha o filho no colo, a fim de evitar uma tragédia. Mesmo assim, o homem agrediu o próprio pai com dois socos no braço e pegou a faca no carro. Transtornado, informou que entregaria a criança apenas para a irmã.

Depois de entregar o filho à tia, o homem sacou a faca da cintura e disse que só faria mal a si mesmo. Após negociação, ele largou a faca no chão e sentou-se em um banco. Acabou algemado, detido e encaminhado para a 21° Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) por policiais militares.

* Com informações da PMDF

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.