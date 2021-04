Encontre oportunidades de emprego em Águas Claras

Em Agosto de 2018 o DFÁguasClaras criou grupos de whatsapp voltados para oportunidades de emprego em Águas Claras.

A ideia surgiu da dificuldade relatada por empresários na hora de fazer uma contratação e uma das queixas era que a pessoa que se candidatava para o emprego morava longe de Águas Claras o que aumentava o custo da contratação para o empresário. Assim os grupos foram criados para mostrar as ofertas de emprego na cidade e estudamos uma forma de deixar com que os membros publiquem seus currículos para que os empresários tenham acesso a estes dentro do grupo de forma direta.

Com a iniciativa esperamos ajudar o comércio local e facilitar a busca por mão de obra em Águas Claras, vale dizer que é bom para o empresário quando tem um funcionário que mora perto do trabalho, além de diminuir custo, aumenta a produtividade, uma vez que a pessoa está sempre mais descansada e consegue focar melhor no trabalho.

Os grupos deram tão certo que hoje temos 05 grupos com está finalidade.

Para fazer parte do grupo, acesse: Grupo de Emprego

