Metrô-DF continua operando com lentidão pelo 3° dia consecutivo

Desde segunda-feira (16/12) os passageiros do Metrô-DF vem enfrentando transtornos no sistema de transporte. A falha de sinalização que causa lentidão nos trens começou na segunda-feira e permanece até quarta-feira (18/12). O problema, segundo a Companhia do Metropolitano (Metrô-DF), faz com que os vagões circulem com velocidade de 20 km/h. Em dias de funcionamento normal, os trens circulam a 80 km/h.

As restrições de velocidade acontece as estações Asa Sul e 108 Sul, nos dois sentidos. O equipamento que apresentou falha é o que controla a velocidade dos trens. Segundo o Metrô, o aparelho fica instalado na estação 110 Sul, que ainda não foi inaugurada. Ao apresentar defeito, ele foi levado para manutenção na estação de Águas Claras.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade informa que reforçou as linhas de ônibus em Samambaia e Ceilândia para diminuir os atrasos dos passageiros.

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Ouça toda terça às 20hs (Web Rádio DFÁguasClaras) o programa Vivendo Águas Claras, um bate papo sempre muito produtivo sobre nossa cidade. Além disso, sempre com um convidado especial e sorteios de brindes para nossos ouvintes.

Para ouvir basta acessar www.dfaguasclaras.com.br

Ademais, aqui em baixo você pode conferir uma entrevista ao nosso próprio jornal impresso contando sobre a história do DFÁguasClaras.

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.