Ibaneis anuncia vacinação de pessoas com comorbidades entre 30 a 49 anos

Por Pablo Giovanni | Foto: Cremerj/Divulgação

17/05/2021 19:10, atualizado às 19:14 de 17/05/2021

A partir de quinta-feira (20), pessoas com comorbidades entre 30 a 49 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 no Distrito Federal. Para agendamento, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibiliza o site vacina.saude.df.gov.br. Questionamos a pasta sobre o quantitativo de vagas disponíveis para esta etapa de vacinação, mas até o momento não obtivemos retorno.

“Pessoas que não fazem tratamento na rede pública, em decorrência da comorbidade, precisam apresentar relatório médico para comprovar a doença. Receitas de medicamentos e exames são válidos para a validação”, diz a Secretaria de Saúde.

Antes de marcar um horário é obrigatório fazer um cadastro no site da secretaria, preenchendo dados pessoais e informando a doença. O procedimento pode ser feito na mesma página do agendamento, ou em uma Unidade Básica de Saúde (UBS).

A Secretaria de Saúde reforça que, antes da marcação do horário, é necessário fazer um cadastro no site da secretaria, para preenchimento de dedos pessoais e comprovação da comorbidade, como exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Este procedimento pode ser feito através da página do agendamento ou UBS (Unidades Básicas de Saúde) espalhadas pelo DF.

Professores

Além da vacinação de pessoas com comorbidades, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou o início da vacinação dos professores das redes públicas e privadas. A “mega operação” de imunizar o grupo – rede pública com mais de 50 mil profissionais – é após a sinalização do Ministério da Saúde pelo repasse de cerca de 85 mil doses ao DF. Apesar da vacinação, a Secretaria de Educação do DF enviou uma lista com profissionais que serão contemplados nesta primeira fase.

Novas doses

De acordo com o Ministério da Saúde, a nova remessa será composta por:

47 mil doses da AstraZeneca

30,1 mil doses da CoronaVac

8.190 doses da Pfizer

As doses fazem parte do Plano Nacional de Imunização, e serão entregues já com indicação de uso. Segundo a orientação, as vacinas da Pfizer são para primeira dose de pessoas com comorbidades, gestantes e pessoas com deficiência permanente.

