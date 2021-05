Águas Claras, 18 anos: veja programação especial de aniversário da cidade

Por Pablo Giovanni | Foto: Rossi/Divulgação

14/05/2021 16:34, atualizado às 16:35 de 14/05/2021

A pandemia do novo coronavírus alterou os planos dos moradores de Águas Claras em comemorar os 18 anos da cidade, na última quinta-feira (6). Para celebrar a data, mesmo de longe, cada um na própria casa, a administração de Águas Claras se organizou e preparou uma série de eventos pela internet.

A programação inclui música dedicada à Águas Claras, empreendedorismo e gastronomia. Confira o que o DFÁguasClaras reuniu, através da lista de eventos repassadas pela administração da cidade. Veja a programação completa abaixo: Melhorando a Qualidade de Vida, do Instituto Anandah O Instituto Anandah nasceu com a proposta inicial de ensinar e divulgar a Dança do Ventre e a cultura árabe em Águas Claras e no Distrito Federal. Desde então, o Instituto Anandah se tornou uma referência em Dança do Ventre pela qualidade técnica de seus instrutores e pelo alto nível artístico de suas apresentações. Todas as atividades acadêmicas são coordenadas por Anandah, bailarina da Casa de Chá Egípcia Khan El Khalili. Em meio à pandemia, o instituto fará lives nos dias 14, 21 e 28 de maio, às 17h.

Encontro Empreendedor

Uma live com participações da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Secretaria de Turismo (SETUR), Secretaria de Trabalho (SETRAB) e Secretaria de Estado de Empreendedorismo (SEMP) falará sobre empreendedorismo em meio à pandemia. Na programação, os profissionais de cada área falarão sobre inteligência emocional para superar a crise, além de abordar temas como turismo e gastronomia, também afetados com a pandemia do Covid-19. O encontro será no próximo dia 19, começando às 17.

Academia de Letras de Águas Claras

A Academia de Letras de Águas Claras organizou e fará uma live para promover a cultura de Águas Claras, na próxima sexta-feira (21). O início da Academia de Letras da cidade foi motivado pela visão literária da escritora e poetista Ana Delicy, em agosto de 2020. O encontro será no próximo dia 21, começando às 19h30.

Papa-Entulho de Águas Claras

Uma alternativa gratuita, para quem não quer ou não pode pagar um serviço particular, são os papa-entulhos. No DF, são 11 equipamentos espalhados. E segundo a administração, o próximo a ser instalado será em Águas Claras.

Com um ano de atraso, a estrutura será inaugurada no Lote 24 da Avenida Jacarandá, perto da Linha de Transmissão de Furnas. Nas proximidades do local, através de imagens de satélite, existem vários terrenos que serão utilizados como descarte irregular de entulhos. Segundo a administração, a transmissão da entrega da unidade será em 23 de maio, mas não há confirmação de horário.

Cantando Águas Claras

O Conselho de Cultura do Distrito Federal (CCDF) organizou uma live de cantoria para homenagear Águas Claras.

A pasta cultural, em parceria com a sociedade dedicada à cultura fará uma live homenageando os 18 anos de Águas Claras, com apresentação do Espaço Cultural do Conselho de Cultura de Águas Claras. O encontro será no próximo dia 25, começando de 8h às 12h.

*cronograma sujeito à alterações

