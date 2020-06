//Feira de Águas Claras volta a funcionar

A Feira de Águas Claras voltou a funcionar no último final de semana, o funcionamento ocorrerá sábados e domingos das 07hs às 13hs. Todos os cuidados de higiene e prevenção estão sendo tomados, portanto há álcool gel disponível para todos os clientes, o uso da máscara é obrigatório e é importante observar o distanciamento na hora das compras. Não é permitido consumir alimentos no local da feira, portanto o consumo de pastel e caldo de cana que era um hábito aos frequentadores da feira ainda não está liberado.

A reabertura da feira foi acompanhada do Administrador da cidade Chicão e sua equipe.

Para os moradores da cidade fica mais uma opção para comprar alimentos saudáveis e frescos do pequeno produtor. A feira conta com barracas que trabalham exclusivamente com produtos orgânicos, temperos e todo tipo de legumes, verduras, carnes, peixe fresco, laticínios e muito mais.

Para quem desejar no próximo final de semana conferir a feira de perto, ela está localizada no seguinte endereço:

Avenida das Araucárias, 334 – Águas Claras, Brasília – DF, 71936-250

Ponto de referência: a feira fica próximo ao batalhão de polícia e corpo de bombeiros , a entrada para o estacionamento da feira fica na Avenida Sibipiruna.

