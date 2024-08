Furto de celular dentro de loja em Águas Claras

Um homem furtou o celular de uma funcionária de uma loja de roupas que fica na Avenida Boulevard Sul, no térreo do Edifício Le Quartier, em Águas Claras. O crime aconteceu na última sexta-feira(23), por volta das 18h45.

De acordo com o relato da dona da loja, o homem ficou observando o local por cerca de 30 minutos até entrar no estabelecimento. Ele fingiu ser cliente, e alegou que estaria esperando sua namorada para fechar uma compra. No momento em que a funcionária da loja se distraiu, o criminoso pegou o celular que estava em uma bancada e saiu.

A funcionária que teve o celular furtado, reclama da falta de segurança no local

“Há algum tempo já casos de assaltos e furtos na região estão em uma crescente, mas nunca imaginei que isso aconteceria dentro da loja”

Imagens de câmeras de segurança mostram o criminoso saindo da loja e correndo após furtar o celular.

Uma ocorrência foi registrada na 21° DP, que investiga o caso.

