Terracap abre aviso de licitação de área do Parque Sul, em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Sidonio Porto Arquitetos Associados/Divulgação

07/06/2021 19:59, atualizado às 00:18 de 08/06/2021

Em meio à pandemia, um dos refúgios dos brasilienses para evitar o estresse e manter o bem-estar foram os parques da capital federal – ao todo, são 72 parques ecológicos e urbanos administrados pelo Ibram. Um dos mais frequentados pelos moradores da cidade, o Parque Ecológico de Águas Claras pode ganhar, futuramente, mais um “concorrente” ao vasto número de opções de parques aos moradores da cidade.

Apesar de não se tornar um parque ecológico, o Parque Sul – área urbana – é um dos sonhos dos moradores. Na proposta inicial, vencido através de concurso pelo escritório de arquitetura Sidonio Porto Arquitetos Associados em 2017, o parque localizado entre as ruas Arariba, Babaçu, 25 Sul e Av. Jacarandá, haveria áreas de lazer, como quadras esportivas, sanitários, academia pública e pistas de caminhada com ciclovias, além de um espaço reservado para cultura. O local já existe estacionamento, usado pelo comércio local aos arredores.

O aviso de licitação do certame para o espaço foi assinado pelo presidente da CPLIC da Terracap, Glauber Teodoro Faria, em 14 de maio e publicado no DODF em 17 de maio deste ano. A data de abertura do edital de licitação, no entanto, será apenas em 10 de junho e corresponde somente na execução das obras de pavimentação, como calçadas, estacionamentos e ciclovia do Parque Sul.

De acordo com a Terracap, o projeto está em trâmite de Projeto Executivo, ou seja, é o projeto executivo que vai direcionar as indicações do projeto básico para suas devidas especializações para construção da área.

“A Terracap contratou a execução dos projetos executivos de urbanização, arquitetura, paisagismo e complementares para os Parques Central e Sul de Águas Claras. No presente momento, está em curso a última etapa do contrato, a de Projeto Executivo. O atual período de vigência do contrato encerra-se em fevereiro de 2022, sendo que até lá deverá haver a conclusão dos projetos executivos em sua totalidade”, diz a Terracap.

“Quanto às obras de implantação, a Terracap já está com licitação aberta para contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização no Parque Sul”, conclui a agência, em nota.

O valor estimado pela Terracap para as obras no local, no entanto, é tratado como sigiloso pela agência.

