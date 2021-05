Homem encontra cobra durante caminhada no Parque de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Arquivo Pessoal

10/05/2021 11:03, atualizado às 11:05 de 10/05/2021

Um morador de Águas Claras passeava no parque da região administrativa quando foi surpreendido por uma cobra pelo caminho. O caso aconteceu por volta das 17h deste domingo (9/5). Vitor Lima se deparou com o animal próximo aos bambus, cerca de 600 metros da entrada do parque.

“Apesar das informações da Polícia Ambiental afirmando que a cobra não é venenosa, ter cuidado com as crianças e com os dogs não é demais”, disse.

“Fomos até a guarita para acionar a PMA, devido não ter mais posto dentro do parque. Demoraram um pouco a chegar pois vieram da Candangolândia e ela já teria se retirado, devido o horário 17h55, eles falaram que ela foi se entocar pra dormir nos bambus”, concluiu.

Nas imagens fornecidas ao DFÁguasClaras, a serpente aparenta ser do gênero Chironius. No popular, chama-se cobra-cipó-verde. Apesar de ser pequena, a cipó é venenosa, mas, por possuir dentição opistóglifa (o dente de veneno fica situado no fundo da boca) não é considerada venenosa para as pessoas.

Outro caso em Águas Claras

Não é o primeiro caso de cobra em Águas Claras nos últimos meses. Em setembro, moradores do Edifício Vintage Manacá, em Águas Claras — edifício que fica a menos de três quilômetros de distância do Parque Águas Claras, encontraram uma cobra muçurana (Clelia) no 4° andar do prédio. Nativa do Cerrado, os moradores do local suspeitavam de criação do animal no prédio.

“Acho que esse é o pensamento da maioria das pessoas, a gente não consegue imaginar da onde surgiu. Não era exatamente o primeiro andar ou o segundo, é uma altura relativamente grande. Ficamos cheios de dúvidas em relação a isso”, disse uma das moradoras, Liz Nakahara, 32, em entrevista do dia 14 de setembro de 2020.

Na ocasião, a cobra foi encaminhada ao Zoológico de Brasília, mas precisou ser transferida ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) por se tratar de uma espécie exótica.

Outubro passado

Em outubro, do mesmo ano, Cassiana Andrade, 34, moradora de Águas Claras praticava exercícios físicos no Parque Ecológico quando encontrou, acredite, uma cobra supostamente de espécie coral. Nativa do cerrado, cobras dessa espécie não possui veneno.

Em contato com a equipe do portal de notícias Correio, Cassiana na época, contou a sua reação quando encontrou com a cobra no parque. “Eu estava andando com o celular na mão quando notei alguma coisa se movimentar ao meu lado”, relatou. Na hora, a moradora decidiu gravar o animal. “Não tinha muito o que fazer. Eu estava sozinha e não tinha ninguém para chamar.”

Cassiana relatou para a equipe responsável pela segurança do parque sobre a presença do animal no parque, mas o animal não chegou a ser capturado.

Comunicar o BPMA

Caso uma cobra, ou outro animal silvestre seja avistado em área urbana, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) deve ser acionado para o recolhimento das espécies. As ocorrências pode ser comunicadas pelos números (61) 3190-5100/ 3910-1965 ou pelo e-mail [email protected]

