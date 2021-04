Rede DFÁguasClaras ultrapassa 50 grupos de whatsapp e Telegram de moradores de Águas Claras

Iniciamos o primeiro grupo em 2014 com objetivo de reunir os moradores para trocar ideias sobre Águas Claras e assim ajudar nossa cidade. Houve um crescimento muito grande e logo já tínhamos 10 grupos cheios e bem produtivos.

Os grupos recebem informações em tempo real sobre Águas Claras, denuncias, sugestão e nós como administradores do grupo, fazemos uma triagem e anotamos as demandas que precisam de encaminhamento e que posteriormente são registradas na ouvidoria do GDF. Pensando em melhorar esse trabalho nós do DFÁguasClaras criamos um setor exclusivo para realização desses registros, pois são muitos que chegam diariamente. Ficamos felizes em saber que a população adere a essa funcionalidade oferecida por nós, pois entendemos a importância dos registros das demandas.

Atualmente temos 20 grupos de moradores e vários outros grupos que foram criados a partir das necessidades da comunidade, logo hoje o DFÁGUASCLARAS tem de Imoveis, PET, compra e venda, desapego, emprego, food e outrode quadras.

Manter a organização e utilidade do grupo é um grande desafio, para isso criamos regras e contamos com a cooperação dos membros.

Durante 07 anos de grupos DFAGUASCLARAS já presenciamos diversas ajudas e benfeitorias que se iniciaram nos grupos. Certa vez recebemos um pedido de ajuda para uma menina que precisava de transfusão de sangue urgentemente e em poucos minutos vimos sete membros dos grupos a caminho do Hemocentro. Já conseguimos ajudar pessoas que precisavam de cadeira de rodas e logo os moradores arrumaram uma cadeira. Um caso bem interessante que aconteceu foi a prisão de um meliante que furtava um carro, no momento do furto um membro do grupo viu pela janela e avisou no grupo, nós recebemos a informação e passamos para o 17 batalhão da PM que em 3 minutos chegou ao local e efetuou a prisão.

Sempre tem um ou outro que insiste em não seguir as regras, esses são avisados uma vez e na segunda vez são retirados do grupo, e uma vez retirado o WhatsApp não permite a volta para o mesmo grupo.

Temos também um canal no Telegram onde publicamos os bastidores do DFAGUASCLARAS e mostramos a noticia antes mesmo de ir ao ar, falamos da parte das gravações que fazemos para os stories no instagram e curiosidades por traz das câmeras.

Olho nas regras:

Este grupo tem o objetivo único de cooperar com o crescimento da cidade de Águas Claras, dessa forma fica proibido propagandas, correntes, piadas,…e assuntos que não fazem relação com nossa querida cidade.

FIGURINHAS: Serão permitidas, mas os integrantes deverão usar com moderação. Fique atento no teor da figurinha que você publicar, se a mesma for ofensiva você poderá ser desligado do grupo.

Indicações de serviços são bem vindos quando solicitado pelo grupo.

Pode parecer meio chato, mas dessa maneira mantemos o foco e o grupo se torna útil.

Todas as solicitações referentes a cidade, exemplo: buraco na rua, lixo espalhado, falta de calçadas ou qualquer outro categoria de demanda pode também ser enviada para [email protected]

Pois o DFÁguasClaras possui 20 grupos de whatsapp (moradores) e algumas demandas postadas aqui podem passar e eu não ver ok. (Pode me enviar direto por whatssapp)

A demanda é registrada na ouvidoria do GDF e enviada para a administração de Águas Claras diretamente ao conhecimento do administrador, em seguida pedimos uma posição sobre cada demanda enviada.

Lembro que toda demanda da população deve também ser registrada no 162 (GOV) e você mesmo pode fazer isso.

Dessa forma nos tornamos um time que trabalha para transformar Águas Claras em um lugar melhor a cada dia.

Por isso o DFÁguasClaras agradece por você participar e nos ajudar nessa luta.

Em janeiro de 2021 completamos 11 anos de prestação de utilidade pública em Águas Claras!

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.