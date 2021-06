DF reabre agendamento de vacinação contra Covid-19 de pessoas com 50 a 59 anos

Por Pablo Giovanni | Foto: Ed Alves/Correio Braziliense

14/06/2021 22:52, atualizado às 22:55 de 08/06/2021

O Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu reabrir o agendamento de vacinação contra Covid-19 para pessoas com idade entre 50 a 59 anos. Além de reabrir o agendamento para o extenso grupo, a pasta decidiu reabrir para pessoas que não se imunizaram podem agendar data e horário no site da secretaria.

No cronograma da pasta, mais 6,5 mil pessoas poderão se agendar na plataforma da secretaria na internet. Osnei Okumoto, secretário de Saúde, afirma que 66% da população já havia feito o agendamento para os próximos dias.

Segundo a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), há 337 mil pessoas de 50 a 59 anos que moram no DF, com 224 mil pessoas que já agendaram dia e horário de vacinação. O restante, cerca de 113 mil pessoas já receberam a vacina por ser de outro grupo prioritário já contemplado no DF. Com a disponibilidade de mais doses, o GDF pretende abaixar mais uma vez o grupo alvo.

Pessoas com deficiência

Outra classe prioritária, Osnei Okumoto anunciou que há, ainda, 9 mil vagas disponíveis para pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência sem o BPC e 1,2 mil para rodoviários em aberto. Pessoas com deficiência aparente e obesos com índice de Massa Corporal (IMC) acima de 40 não precisam comprovação de laudo médico.

Vacinação de pessoas carentes

Questionados diversas vezes ao longo do início do agendamento de vacinação no DF, os secretários afirmaram que seguem recomendações do Ministério da Saúde, mas que por necessidade, adotaram uma nova logística de vacinação para regiões carentes: o não agendamento. Com a colaboração do Conselho de Saúde e administrações das regiões administrativas, as pastas emitiram um mapeamento das regiões para que a partir da semana que vem, inicie a vacinação contra a Covid-19 em pessoas carentes sem acesso à internet.

Professores da rede pública

Outro ponto destacado pelos secretários foi a logística dos imunizantes da Janssen, fabricadas pela Jhonson & Jhonson. Por desejo do governador Ibaneis Rocha (MDB), que afirma que quer o retorno das aulas na rede pública em agosto, os imunizantes serão destinados para os profissionais da rede.