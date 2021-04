Faculdades Unieuro e Uniplan serão pontos de vacinação contra a Covid-19 no fim de semana

Com a ampliação da vacinação no DF, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) decidiu por abrir mais pontos de vacinação neste fim de semana. Na lista divulgada pela pasta, 15 locais de vacinação serão abertos no sábado (17) e no domingo (18), oito.

Em Águas Claras, a secretaria optou por abrir mais um local de vacinação: o drive-thru da Faculdade Uniplan. Além da Uniplan, a vacinação na Faculdade Unieuro funcionará normalmente na cidade, mas somente no sábado. Na Uniplan, o ponto funcionará sábado e domingo, das 9 às 17h.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, pede calma e afirma que “há vacinas para atender a todos e, além de funcionar no fim de semana, o atendimento continuará durante a próxima semana”.

A vacinação seguirá os mesmos moldes dos grupos anteriores: não há mais necessidade de agendamento para vacinar e, portanto, apenas um documento de identificação e o cartão de vacina é o suficiente. Caso não haja cartão, profissionais da saúde farão um novo.

Mais vacinas

Sobre a aquisição de mais vacinas, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que caso as negociações avançarem, o GDF vai adquirir doses diretamente com os laboratórios. Vale lembrar, o chefe do Buriti lidera um consórcio de estados que busca comprar doses da Sputnik V, imunizante fabricado pela União Química, com sede no DF.

“A negociação com farmacêuticas está sendo realizada desde setembro pela Secretaria de Saúde – mas nenhuma empresa está fazendo venda direta para os estados. O Consórcio Brasil Central também está negociando a Sputnik V. Se a negociação avançar, eu garanto, o DF vai comprar as doses”, afirmou.

Vacinação solidária

Nos pontos de vacinação, haverá locais para a doação de 1kg ou mais de alimentos. O objetivo é amparar famílias em vulnerabilidade social, que tiveram a situação agravada pela pandemia.

Demais pontos de vacinação

Postos abertos no sábado (17), das 9h às 17h:

Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 de Sobradinho – Drive-thru e pedestres UBS 5 de Planaltina, no Setor Arapoanga – Drive-thru e pedestres Sesi do Gama – Drive-thru e pedestres UBS 1 do Guará – Drive-thru e pedestres Shopping Iguatemi, no Lago Norte – Drive-thru Centro de Práticas Sustentáveis (CPS) do Jardim Botânico – Drive-thru UBS 5 de Ceilândia – Drive-thru Estacionamento 13 do Parque da Cidade – Drive-thru Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha – Drive-thru Faculdade Unieuro, em Águas Claras – Drive-thru Taguaparque – Drive-thru Faculdade Uniplan, em Águas Claras – Drive-thru UBS 3 de Ceilândia – Apenas pedestres UBS 2 de Samambaia – Apenas pedestres UBS 3 do Recanto das Emas – Apenas pedestres

Postos abertos no domingo (18), das 9h às 17h:

UBS 5 de Planaltina, no Setor Arapoanga – Drive-thru e pedestres Shopping Iguatemi, no Lago Norte – Drive-thru Centro de Práticas Sustentáveis (CPS) do Jardim Botânico – Drive-thru UBS 5 de Ceilândia – Drive-thru Estacionamento 13 do Parque da Cidade – Drive-thru Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha – Drive-thru Taguaparque – Drive-thru Faculdade Uniplan, em Águas Claras – Drive-thru

