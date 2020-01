Águas Claras recebe papa-entulho

Diariamente são despejadas toneladas de entulho com restos de construção e toda sorte de refugo na região administrativa de Águas Claras. O lugar mais próximo para o descarte desse lixo fica na Unidade de Recebimento (ERE) da Estrutural. Para encurtar o deslocamento de caminhões e carroceiros e manter o local limpo, a cidade ganhará em breve um ponto de entrega voluntária, também conhecido como papa-entulho. Será o 11º do Distrito Federal.

O papa-entulho vai ser construído no Lote 24 da Avenida Jacarandá, perto do Linha de Transmissão de Furnas. Lá haverá três contêineres, cada um com 5 metros cúbicos – o que equivale a 5 mil litros de capacidade –, para que os moradores despejem entulho. O período de descarte vai das 7h às 18h.

Descarte orientado

Nem todo tipo de lixo, porém, poderá ser descartado ali. Haverá um operador para orientar os moradores sobre o processo de despejo. Só poderá ser depositado entulho de resto de construção, além de móveis velhos, óleo de cozinha e restos de podas de árvore.

Não será permitido levar para o papa-entulho pilhas, lâmpadas, baterias e produtos eletrônicos e orgânicos – ou seja, resto de comida –, o que vai impedir que o lugar exale mau cheiro e, consequentemente, atraia bichos e insetos.

Após o enchimento dos três contêineres, o caminhão recolherá os recipientes e fará o transbordo até a ERE, antigo Lixão da Estrutural. Trata-se do único lugar público autorizado para receber esse tipo de lixo.

Membro da Presidência do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal, Guilherme de Almeida entende que o papa-entulho é um equipamento de saúde pública. “Ele evita a proliferação de doenças como dengue, zika, chikungunya”, justifica. Segundo Guilherme, o governo espera construir neste ano 20 unidades de papa-entulho, ao custo de R$ 300 mil cada.

Combate ao crime ambiental

O mosquito transmissor dessas doenças – o Aedes aegypti – gosta de água parada para colocar seus ovos. Com o recolhimento de móveis, caixas e recipientes que possam acumular água, reduz-se o risco de ocorrência dessas enfermidades.

O papa-entulho de Águas Claras também deverá diminuir a prática de um crime ambiental. A 200 metros do local de entrega voluntária, na área verde identificada como Linhão de Furnas, são despejados restos de construção de forma indiscriminada.

Dono de uma borracharia, Gilson Júnior, de 47 anos, afirma que já até foi ameaçado de morte ao brigar com a pessoa que “jogava porcaria” lá. “O cara chegou a puxar a arma porque eu briguei com ele”, conta. “Quando [o governo] botar a placa do papa-entulho, as pessoas vão se acostumando a despejar lá”.

informações Agência Brasília

