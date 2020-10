Mala suspeita é abandonada em Águas Claras e PM aciona esquadrão antibombas

Na manhã do último sábado (24), uma mala abandonada em frente ao comércio da Rua 12 de Águas Claras mobilizou ações da Polícia Militar. A corporação acionou o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e uma equipe antibombas começou a atuar no local por volta das 11h.

O objeto foi deixado em frente a uma distribuidora de bebidas. Às 11h50, a PM informou que o dono da mala apareceu. O homem, morador de rua, foi ouvido e esclareceu a situação. Não foi preciso detonar o objeto.

informações Correio Braziliense

